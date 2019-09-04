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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
10:11 05.09.2019
В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 4 сентября зарегистрировано ООО «ВудСервисМаркет» с инвестиционным проектом по созданию производства отделочных материалов, который будет реализован на индустриальной площадке СЭЗ в Гродно.
Как сообщает сайт СЭЗ, инвестиционный проект предполагает вовлечение в хозяйственный оборот незавершенного строительства производственной базы, расположенной на участке №1 сектор 1 СЭЗ «Гродноинвест» (район «Грандичи»), для создания высокотехнологичного предприятия по производству отделочных материалов из дерева.
Основную долю производимой продукции ООО «ВудСервисМаркет» будет составлять высушенный и упакованный пиломатериал высшего и первого сорта. Кроме этого, предполагается выпуск погонажных изделий, а также оказание услуг по сушке пиломатериала, распиловке и сортировке древесины. Удельный вес экспортных поставок, согласно бизнес-плану, составит 88%. Основный рынок сбыта – страны ЕС. За период реализации проекта будет создано 37 новых рабочих мест.
Таким образом ООО «ВудСервисМаркет» стал 24-м резидентом СЭЗ «Гродноинвест» в сфере деревообработки и производства мебели. Недавно инвесторами новых резидентов выступили известные польские компании Szynaka и Gabi, которые активно сотрудничают с Группой компаний IKEA. Всего резиденты СЭЗ формируют 90% производства деревообрабатывающего сектора Гродненской области. В 2018 году они произвели продукцию на 867 млн рублей. За пять лет этот показатель увеличился в 4,2 раза.
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