Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома приглашает всех желающих принять участие в оплачиваемых общественных работах по уборке сельскохозяйственной продукции в крестьянских фермерских хозяйствах «Дружба и К» и «АгроЛайнПлюс», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в управлении занятости населения комитета, доставка к месту работы и обратно автобусом осуществляется бесплатно. В среднем ежедневно оплата труда составляет 15-20 рублей. Период выполнения сельскохозяйственных работ — с сентября по ноябрь 2019 года.

Для получения направления на работу нужно обратиться в отдел обслуживания граждан управления занятости населения комитета с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность.

Жителей Первомайского, Советского, Центрального районов ждут в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69, тел.: 216-13-61, 351-24-70), Московского, Октябрьского, Фрунзенского — в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14, тел.: 201-89-48, 201-89-50), Заводского, Ленинского, Партизанского — в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32, тел.: 245-66-41, 245-69-13).

С начала 2019 года на 44 действующих объектах оплачиваемых общественных работ потрудились более 900 минчан, для которых это неплохой дополнительный доход в период поиска постоянной работы.