В августе 2019 года в поездах городских линий вдвое больше пассажиров, чем в июле, оплатили проезд бесконтактными банковскими карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, всего в последний летний месяц этой услугой воспользовались порядка 12,5 тысяч пассажиров, а в июле – более 6,3 тысяч пассажиров. Как показал опыт внедрения, такой способ оплаты проезда привлекателен и удобен для пассажиров.

Напомним, услуга оплаты проезда бесконтактными банковскими карточками была внедрена в поездах городских линий Белорусской железной дороги 12 июня 2019 года. Впервые в странах СНГ у пассажиров БЖД появилась возможность непосредственно в поезде оплатить проезд банковской картой в режиме самообслуживания.

Оплатить проезд можно по полному тарифу с использованием бесконтактных банковских платежных карточек Visa payWave, MasterCard Contactless и БЕЛКАРТ-Maestro, а также мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC (Near field communication) (смартфоны, смарт-часы и т.п.) в пределах одного тарифного пояса — на участках Минск-Беларусь, Минск-Михановичи и Минск-Городище.

Оплата осуществляется при посадке. Бесконтактную банковскую карточку необходимо приложить к валидатору в вагоне поезда. Повторное прикладывание карты позволяет оплатить проезд нескольких пассажиров (до 5 человек) по количеству прикладываний.