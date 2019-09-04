МАЗ разработал уникальный газовый автомобиль, который без дозаправки может перевозить грузы на более чем 700 км. Грузовик работает на природном газе и гораздо экономичнее дизельных и бензиновых «собратьев». Новинка представлена на 15-й международной выставке Comtrans-2019 в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», МАЗ-54А02К предназначен для перевозки грузов в составе автопоезда с полуприцепами-цистернами. Седельный тягач получил 400-сильный газовый двигатель, который может идти в паре с механическими коробками передач ZF или Shaanxi Fast. Грузовик соответствует всем нормативным требованиям по перевозке опасных грузов.

Автомобиль без дозаправки может проехать более 700 км. Поэтому оборудован двумя криогенными баками Chart объемом 755 л или CIMC – на 688 л. Газ в них находится в сжиженном состоянии при температуре минус 192 градуса, причем храниться может до 5 дней под давлением 10 бар. В качестве топливопроводов используются металлические трубки из нержавеющей стали.

Рама выполнена на совершенно новом техническом уровне: все основные детали изготовлены из высокопрочной легированной стали и обладают антикоррозионной защитой. В качестве крепежных элементов – самостопорящиеся соединения, которые позволяют быстро и качественно менять узлы и детали.

Среди других отличий – кабина с обновленным интерьером: в ней есть комфортные сиденья с трехточечными ремнями, цифровая панель приборов, столик с подстаканниками и солнцезащитная шторка с электроприводом. Предусмотрено спальное место длиной свыше 2 метров, а еще – светодиодная подсветка и ниши для документов. За комфорт отвечает система климат-контроля, а в пути помогают «умные» ассистенты, в том числе система курсовой устойчивости, антиблокировочная (ABS) и противобуксовочная (ASR) системы.

«Газовый автомобиль – одна из самых ожидаемых новинок МАЗа. При высокой мощности и хорошем запасе хода тягач крайне экономичен и позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации. Новая модель имеет большие перспективы в России и других странах СНГ. По сочетанию цены и качества автомобиль ничем не уступает конкурентным моделям», – пояснили в Минском автозаводе.

МАЗ также показал в Москве новый автобус третьего поколения МАЗ 303 и городской автобус МАЗ 257030. Также представлены седельные тягачи МАЗ-5440М7 и МАЗ-5440Е8, среднетоннажный грузовик МАЗ-4381С0 и изотермический полуприцеп МАЗ-930011.

Выставка Comtrans-2019 проходит в Москве, собрав вместе около 200 компаний из разных стран мира. Минский автозавод использует это событие не только демонстрации новинок, но и для заключения деловых контрактов. Популярность белорусской автотехники сейчас растет в России, Казахстане и других странах СНГ.