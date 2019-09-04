Единый коллективный стенд под брендом Belarus впервые станет частью экспозиции Международной выставки медицинских инноваций Medinex, которая пройдет 6-7 ноября в Баку (Азербайджан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, Medinex направлена на демонстрацию достижений в различных сферах медицины. Основными тематическими разделами выставки являются: медицинская техника, лабораторное и фармацевтическое оборудование, лекарственные препараты, медицинские услуги, информационные технологии в медицине. Ключевым сектором выставки станет Зона Инноваций, где будут представлены новейшие достижения медицинской индустрии. Свою продукцию и услуги представят экспоненты из Беларуси, Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Кореи, России, Украины, а также представители ведущих компаний Азербайджана.

В рамках выставки планируется проведение форума Медицинских инноваций Medinex, программа которого включает участие в научной конференции, мастер-классы. Для участников коллективной экспозиции запланировано посещение профильных клиник Баку.

За последние годы увеличился объем поставок белорусских лекарственных препаратов на азербайджанский рынок. Высокий интерес к медицинским услугам, оказываемым в Беларуси, отмечен в области онкологии, хирургии, кардиологии, трансплантологии, гинекологии и экстракорпорального оплодотворения, пластической хирургии. Согласно статистическим данным, в 2018 году белорусские учреждения здравоохранения оказали гражданам Азербайджана услуги на сумму более 2,5 млн рублей.

Организатором экспозиции нашей страны выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане.