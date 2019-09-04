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ЭКОНОМИКА РБ


РАСПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ СТОЛИЧНЫХ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ ИЗМЕНЯЕТСЯ С 19 СЕНТЯБРЯ
17:32 04.09.2019

Расписание столичных пригородных автобусных маршрутов №№201, 201А, 201У, 209, 214, 230, 230У, 238, 269, 279, 279У, 290, 429 изменяется с 19 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с этой даты по будним дням организуется выполнение рейсов по маршруту №429 «ДС Дружная - Атолино» от ДС «Дружная» в 7.44, от конечного пункта «Атолино» в 6.37, 8.33. Одновременно отменяется выполнение рейсов по маршруту №279 «АС Юго-Западная - Атолино» отправлением от АС «Юго-Западная» в 7.46, от конечного пункта «Атолино» в 6.36, 8.32.

Кроме того, для установления равномерного интервала движения выполнение рейсов по маршруту №429 «ДС Дружная - Атолино» отправлением от ДС «Дружная» организуется в 7.36 (вместо 7.39), 7.52 (вместо 7.50), от конечного пункта «Атолино» в 6.45 (вместо 6.43), 6.53 (вместо 6.52), 8.14 (вместо 8.15), 8.24 (вместо 8.26), 8.43 (вместо 8.39), 8.53 (вместо 8.51).

С 19 сентября на пригородных автобусных маршрутах №№201, 201А, 201У, 209, 214, 230, 230У, 238, 269, 290 будет перераспределено время движения на рейс на участках от АС «Юго-Западная» до о/п «Слуцкий Гостинец», от о/п «Слуцкий Гостинец» до «пов. на Самохваловичи», от о/п «Каралино» до «Паздерки».
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