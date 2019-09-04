За пределы Беларуси до июня 2020 года будет вывезено и обезврежено экологически безопасным способом 22,5 тонн опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, это будет сделано в ходе реализации экологической инициативы «Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители», реализуемой в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Минприроды. Инициативу реализует учреждение по охране природы «Экология без границ».

Планируется ликвидировать 5 объектов временного хранения опасных отходов, расположенных на территории организаций – владельцев данных отходов в Гомельской и Гродненской областях: ОАО «Речицадрев», РДУП «Беларусьнефть - Промсервис», ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод», ОАО «Белкард», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».

Одна из главных задач инициативы - организация логистической схемы упаковки, сбора и транспортировки СОЗ-содержащих отходов с предприятий к месту их обезвреживания.

СОЗ-содержащее оборудование, как правило это старые поврежденные конденсаторы и аккумуляторы, которые хранятся на предприятиях еще с советских времен, будет упаковано в специальные контейнеры, чтобы предупредить дальнейшие утечки опасных химикатов и избежать загрязнения окружающей среды. Следующий этап – безопасная транспортировка в одну из стран ЕС на специализированное предприятие для экологически безопасного уничтожения.

Кроме того, впервые в Беларуси для обеспечения эффективной логистики процесса обезвреживания СОЗ-содержащих отходов на базе КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области» будет создана централизованная площадка временного хранения таких отходов. Это позволит минимизировать риск хранения и погрузки подготовленных к обезвреживанию отходов, а также снизить затраты, связанные с транспортировкой отходов к месту их обезвреживания. Данный инновационный подход планируется успешно масштабировать во всех регионах страны, где есть объекты хранения СОЗ-содержащих отходов.

В Беларуси значительная часть СОЗ ПХБ (полихлорированные бифенилы) содержится в старом электротехническом оборудовании (трансформаторах и конденсаторах), произведенных еще в СССР. В настоящее время около 4 тыс. тонн данного ПХБ – содержащего оборудование находится более чем на 700 предприятиях страны, большинство из которых расположены в регионах. Основные проблемы, с которыми сталкиваются региональные предприятия – владельцы отходов, содержащих СОЗ:

отсутствие возможности самостоятельно направлять отходы для обезвреживания за границу (в странах бывшего СССР отсутствуют объекты по уничтожению СОЗ);

недостаток собственных ресурсов для финансирования уничтожения СОЗ.

В результате, предприятия вынуждены хранить опасные отходы у себя, что создает огромную угрозу для работников предприятия и местного населения – в случае чрезвычайной ситуации СОЗ будут поражены значительные участки прилегающей территории.