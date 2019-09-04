Срок санации Пинского винодельческого завода продлен до 2024 года. Об этом говорится в постановлении Совета министров №589 от 2 сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правительство согласовало ходатайство концерна «Белгоспищепром» о продлении до 14 сентября 2024 г. срока санации ОАО «Пинский винодельческий завод».

Документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 125 закона №415-З от 13 июля 2012 г. «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».