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ЭКОНОМИКА РБ
СРОК САНАЦИИ ПИНСКОГО ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ЗАВОДА ПРОДЛЕН ДО 2024 ГОДА
16:41 04.09.2019
Срок санации Пинского винодельческого завода продлен до 2024 года. Об этом говорится в постановлении Совета министров №589 от 2 сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правительство согласовало ходатайство концерна «Белгоспищепром» о продлении до 14 сентября 2024 г. срока санации ОАО «Пинский винодельческий завод».
Документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 125 закона №415-З от 13 июля 2012 г. «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
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