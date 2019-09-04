ЭКОНОМИКА РБ

НА БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ ВОЗЛЕ ПУНКТА ПРОПУСКА «БЕРЕСТОВИЦА» 10-12 СЕНТЯБРЯ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ

16:35 04.09.2019 По информации польской стороны, с 10 по 12 сентября планируется проведение работ по ремонту дорожного покрытия на пограничном мосту через реку Свислочь между белорусским пунктом пропуска «Берестовица» и польским – «Бобровники». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, в связи с этим при пересечении границы с Польшей возможны затруднения. Ознакомиться с обстановкой перед пунктами пропуска в режиме реального времени можно на информационном портале Госпогранкомитета Беларуси (https://www.gpk.gov.by/situation-at-the-border/).