За восемь месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 33105 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 7262 юридических лица и 25843 индивидуальных предпринимателя.

В частности, в Брестской области зарегистрировано 624 юридических лица и 3383 индивидуальных предпринимателя; в Витебской - 499 юрлиц и 2350 ИП; в Гомельской - 511 юрлиц и 2993 ИП; в Гродненской - 433 юрлица и 2822 ИП; в Минской - 1153 юрлица и 4310 ИП; в Могилевской - 467 юрлиц и 2601 ИП; в Минске - 3493 юридических лица и 7384 индивидуальных предпринимателя.

Национальный банк, министерства финансов, юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 82 юридических лица.