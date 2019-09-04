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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БУДЕТ МОНИТОРИТЬ АПТЕКИ НА НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
15:49 04.09.2019
Министерство здравоохранения поручило руководителям аптечных организаций всех форм собственности обеспечить бесперебойное наличие в аптеках лекарственных средств для профилактики и лечения сезонных вирусных и бактериальных инфекций. Об этом говорится в письме Минздрава №5-2-6/12993 от 4 сентября 2019 г.
Согласно документу, руководителям аптек всех форм собственности поручено принять исчерпывающие меры по формированию запаса и обеспечению с сентября по апрель включительно бесперебойного наличия в аптеках лекарств для профилактики и лечения сезонных вирусных и бактериальных инфекций: жаропонижающих болеутоляющих и противовоспалительных средств, иммуномодулирующих, противомикробных и противовирусных лекарственных средств (в списке 73 наименования).
Руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности, осуществляющих фармацевтическую деятельность в части промышленного производства лекарственных средств, поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению наработки и бесперебойных поставок указанных лекарственных средств, в том числе в форме растворов (порошков для приготовления растворов) для инъекций/инфузий по заявкам организаций здравоохранения.
Для оценки эффективности лекарственного обеспечения населения в период подъема заболеваемости сезонными респираторными инфекциями Министерство здравоохранения организует мониторинг аптек всех форм собственности.
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