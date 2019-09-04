Группа Renault открыла новый дилерский центр в Минске - крупнейший в стране и первый в регионе Евразия разработанный с нуля совместный автоцентр Renault и LADA.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новый автоцентр ЛОЗАНЖ строился согласно мировым стандартам качества Группы Renault. Большой выставочный зал для новых автомобилей общей площадью 2000 м2 разделен на две зоны, где размещаются 26 автомобилей. Все сотрудники прошли обучение по стандартам Группы Renault. В сервисной зоне площадью 3000 м2 имеется все необходимое оборудование и 50 постов для технического обслуживания. Стильный и удобный зал ожидания с бесплатным доступом Wi-Fi и детской игровой площадкой соответствует высочайшим стандартам качества обслуживания. В автоцентре можно записаться на тест-драйв любой новой модели, имеется широкий выбор автомобилей, а также возможность бронирования онлайн, кроме того клиентам предлагается программа Trade-in и другие финансовые услуги.

Этот современный автоцентр находится по адресу: Минск, ул. Каменногорская, 11.

«Группа Renault продолжает свое международное развитие, и Беларусь — важный для нас рынок в этом отношении. За три года продажи Группы здесь выросли почти в два раза — это один из самых высоких показателей по нашим регионам. Группа Renault задает стандарты сервиса и развития дилерской сети в Беларуси, и теперь мы можем предложить нашим клиентам то обслуживание, которого они хотят. Сегодня вместе с нашим партнером мы с радостью открываем первый в Евразии спроектированный с нуля дилерский центр Renault - LADA, обслуживание в котором будет соответствовать высочайшим стандартам качества Группы Renault», — заявил старший вице-президент и операционный директор региона Евразия Николя Мор.

Группа Renault давно является лидером белорусского рынка. На конец июля 2019 г. LADA занимает 1-е, а Renault — 2-е место с общей рыночной долей в 46,6%, что на 2,6 п.п. больше по сравнению с тем же периодом 2018 г.

В первую десятку самых продаваемых новых автомобилей в стране входят 7 моделей Группы Renault. Сегодня LADA Vesta является абсолютным лидером продаж в Беларуси. Новый купе-кроссовер Renault Arkana, продажи которого начались в июле 2019 г., пользуется большим интересом у новых покупателей.

Сегодня в Беларуси работает 12 автоцентров Renault STORE и 11 салонов LADA.