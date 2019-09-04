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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ ВЫБИРАЕТ ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА «БРУЗГИ» И «БЕРЕСТОВИЦА»
15:03 04.09.2019
В настоящее время Гродненская региональная таможня, которая является ведущим бенефициаром проекта международной технической помощи «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица», выбирает поставщика необходимого оборудования для модернизации локально-вычислительных сетей в данных пунктах пропуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, проект реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 Европейского инструмента соседства.
Полная модернизация локально-вычислительных сетей направлена на усиление безопасности хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу. Установка новейших источников питания в свою очередь позволит обеспечить защиту оборудования и бесперебойную работу на пунктах пропуска в случае проведения ремонтных работ либо возникновения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения.
Общий финансовый вклад Европейского союза в проект «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» составляет порядка 1 млн евро.
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