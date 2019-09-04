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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ МУЖСКОЙ ОБУВИ НА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
14:13 04.09.2019

Таможенники в пункте пропуска «Витебск-Белтаможсервис» выявили не заявленный в товаросопроводительных документах товар «обувь мужская» общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, машина с товаром «обувь женская и детская в ассортименте» прибыла в Беларусь из Китая. При досмотре в грузовом отсеке таможенники обнаружили несоответствие заявленных таможенному органу сведений фактически перевозившегося товара. В результате выявлены 1360 пар мужской обуви, не заявленные в сопроводительных документах.

Стоимость товара составила более 10 тысяч рублей.

По данному факту таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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