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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА НЕОБХОДИМОСТЬ ПОИСКА НОВЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
14:05 04.09.2019

Планы экономического развития страны в предстоящий период, диверсификация экспорта и вопросы развития сотрудничества с Россией вынесены на совещание у президента Беларуси по актуальным вопросам развития экономики.

"Всем понятно, что последние месяцы, четвертый квартал любого года - это выработка планов развития страны на будущее. Прежде всего планирование на будущий год. Производства, да и вообще всей нашей жизни. Я не единожды говорил, что этот и следующий - это годы особые - парламентских и президентских выборов. Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться, как следует", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он вновь обратил внимание правительства на необходимость поиска новых рынков для экспорта отечественной продукции.

"Это главнейшая основная задача - диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно", - констатировал Александр Лукашенко.

"Никто не скрывает, что Россия - это основной рынок реализации нашей продукции, - добавил он. - Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок, прежде всего, углеводородного сырья очень велика".

Лукашенко отметил, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остается актуальным.

"И этот вопрос мы должны сегодня обсудить. Надо четко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться, и определиться", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко сказал, что, несмотря на то, что сейчас он в основном следит за ситуацией в сельском хозяйстве, тем не менее не упускает из вида и другие сектора экономики.

"Выполнение планов по всем направлениям - главная задача правительства. Там уже обижаться будет не на кого. Мы с вами спланировали, я утвердил эти плановые задания с вашей подачи, и выполнить мы их обязаны. Это задача не только каждого чиновника, но и каждого гражданина Беларуси", - подчеркнул он.
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