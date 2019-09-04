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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛАЗ ПОСТАВИЛ В БОЛГАРИЮ 8 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
13:58 04.09.2019

ОАО «БЕЛАЗ» за январь-июль 2019 года поставило в Болгарию 8 единиц техники – один 45-тонник, 6 машин грузоподъемностью 130 тонн и поливооросительную машину.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в эту страну в 2018 году было отгружено 18 единиц новой техники, среди которых 14 карьерных самосвалов грузоподъемностью 110-130 тонн, два 30-тонника БЕЛАЗ-7540К и две поливооросительные машины БЕЛАЗ-76473. Прежде самыми плодотворными в плане поставок были 2011 (17 единиц техники) и 2015 годы (16 единиц).

Белорусские карьерные самосвалы работают здесь в основном на медных карьерах. Среди ведущих болгарских потребителей «БЕЛАЗов» – компания «Елаците-Мед» АО, которая является частью группы компаний «Геотехмин» ООД. Открытый золото-медный карьер «Елаците» расположен в 70 км от болгарской столицы Софии и имеет статус одного из самых крупных месторождений вкрапленных медных руд страны.

Официальным дилером ОАО «БЕЛАЗ» в Болгарии является компания «БЕЛАЗ-СОФИЯ» ЕООД. Благодаря многолетней плодотворной и взаимовыгодной работе компаний сегодня в парке карьерной техники на территории этой страны порядка 85% принадлежит технике, выпущенной Белорусским автомобильным заводом.

Белорусский автомобильный завод поставляет свою продукцию в Болгарию с 1966 года. Всего на рынок этой страны за годы более чем полувекового сотрудничества поставлено 1941 единица карьерной техники «БЕЛАЗ». В наши дни основными потребителями белорусской карьерной техники являются пять болгарских компаний: «Елаците-Мед» АО (медь, золото), «Асарел-Медет» АО (медь), «САЛС» АО – карьер «Люляка» (строительные материалы), «Кремиковци» АО и «Холсим» АО (строительные материалы). Большую часть техники, работающей в Болгарии, составляют карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-130 тонн.
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