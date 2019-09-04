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ЭКОНОМИКА РБ


СУММА ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА ПОЧТИ 174 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
13:19 04.09.2019

Комитет государственного контроля за первое полугодие 2019 года привлек к административной ответственности за нарушения порядка осуществления внешнеторговой деятельности 34 субъекта хозяйствования и 33 физических лица.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, сумма штрафов составила почти 174 тыс. рублей.

Среди нарушителей – юридические лица государственной и частной форм собственности, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Минске и Минском районе. Оштрафованы специалисты по внешнеэкономической деятельности, бухгалтеры, руководители организаций.

Большинство нарушений приходится на несвоевременное завершение внешнеторговых операций в установленные законодательством сроки. При этом самой распространенной причиной этого нарушения является несвоевременное обращение субъектов хозяйствования в Национальный банк за получением разрешения на продление сроков завершения внешнеторговых операций.

При экспорте срок завершения в полном объеме каждой внешнеторговой операции составляет 180 календарных дней с даты отгрузки товаров (передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), выполнения работ, оказания услуг; при импорте – 90 календарных дней с даты проведения платежа.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.37 Кодекса об административных правонарушениях необеспечение при реализации внешнеторговых договоров своевременного поступления денежных средств или завершения внешнеторговой операции иным предусмотренным законодательными актами способом при экспорте товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг) либо поступления товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг) или завершения внешнеторговой операции иным предусмотренным законодательными актами способом по импорту влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до 0,5% от суммы незавершенной в установленный срок внешнеторговой операции за каждый день превышения срока, но не более суммы незавершенной внешнеторговой операции.
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