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ЭКОНОМИКА РБ
СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ HOUSEHOLD EXPO-2019 В МОСКВЕ
12:44 04.09.2019
ОАО «Стеклозавод «Неман» примет участие в международной специализированной выставке посуды, подарков и товаров для дома HouseHold Expo-2019, которая пройдет 10-12 сентября в Москве (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде будут представлены новинки изделий из хрусталя, цветного и бесцветного стекла со всевозможными видами декорирования.
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