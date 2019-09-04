ЭКОНОМИКА РБ

СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ HOUSEHOLD EXPO-2019 В МОСКВЕ

12:44 04.09.2019 ОАО «Стеклозавод «Неман» примет участие в международной специализированной выставке посуды, подарков и товаров для дома HouseHold Expo-2019, которая пройдет 10-12 сентября в Москве (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде будут представлены новинки изделий из хрусталя, цветного и бесцветного стекла со всевозможными видами декорирования.