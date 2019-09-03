За I полугодие 2019 года экспорт торфяной продукции составил 6 млн долларов США, или 101,6% к соответствующему период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, организациями торфяной промышленности, входящими в систему Минэнерго, ежегодно добывается порядка 2,5 млн т торфа, из которого производится продукция как топливного назначения, так и для нужд сельского хозяйства.

Потребление торфяного топлива в республике составляет около 1 млн т, что позволяет заместить около 450 млн м3 импортируемого природного газа, или 65 млн долларов США.

Общий уровень газификации республики достиг 97%. Протяженность газораспределительной системы составляет порядка 62 тыс. км. Природный газ подается во все города и районные центры республики. Потребителями природного и сжиженного газа являются 3,7 млн бытовых абонентов, порядка 15 тыс. организаций реального сектора экономики.

В 2018 году объем поставки природного газа составил 19,5 млрд м3 природного газа. На 2019 год запланирован аналогичный объем. На постоянной основе ведется работа по техническому перевооружению объектов газораспределительной системы и внедрению передовых технологий, в том числе информационных, повышению качества работы с потребителями.