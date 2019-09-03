|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ТОРФЯНОЙ ПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРОС ПОЧТИ НА 2%
12:02 04.09.2019
За I полугодие 2019 года экспорт торфяной продукции составил 6 млн долларов США, или 101,6% к соответствующему период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, организациями торфяной промышленности, входящими в систему Минэнерго, ежегодно добывается порядка 2,5 млн т торфа, из которого производится продукция как топливного назначения, так и для нужд сельского хозяйства.
Потребление торфяного топлива в республике составляет около 1 млн т, что позволяет заместить около 450 млн м3 импортируемого природного газа, или 65 млн долларов США.
Общий уровень газификации республики достиг 97%. Протяженность газораспределительной системы составляет порядка 62 тыс. км. Природный газ подается во все города и районные центры республики. Потребителями природного и сжиженного газа являются 3,7 млн бытовых абонентов, порядка 15 тыс. организаций реального сектора экономики.
В 2018 году объем поставки природного газа составил 19,5 млрд м3 природного газа. На 2019 год запланирован аналогичный объем. На постоянной основе ведется работа по техническому перевооружению объектов газораспределительной системы и внедрению передовых технологий, в том числе информационных, повышению качества работы с потребителями.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
Курсы в банках
на 04.09.2019
Конвертация в банках
на 04.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте