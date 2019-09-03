К новому учебному году компания-резидент ПВТ «Гейм Стрим» совместно с Минским государственным колледжем электроники открыли компьютерный класс для первой в СНГ группы учащихся с нарушением зрения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, МГК электроники - первый республиканский ресурсный центр инклюзивного образования, в котором организовано обучение учащихся-инвалидов (с нарушением слуха, колясочников, аутистов и др.) по таким специальностям как программирование, робототехника, автоматизация, мобильные программные системы.

«Мир high-tech представляет собой без преувеличения уникальную среду, где в полной мере все равны в доступе к самым современным знаниям, к самому востребованному образованию, где полностью отсутствуют барьеры, мешающие самовыражению и проявлению творческого начала», - отметил директор «Гейм Стрим» Виктор Новочадов.

Также работники компании-резидента ПВТ «Гейм Стрим» откликнулись на просьбу территориального центра защиты инвалидов Заводского района Минска о помощи инвалидам-колясочникам. За счет средств сотрудников компании приобретен ультрасовременный гусеничный лестничный подъемник-ступенькоход, способный компенсировать ограниченные двигательные способности даже при отсутствии в помещениях лифтов и пандусов.