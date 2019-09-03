ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ ПВТ ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ В СНГ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ И ПОМОГ ЦЕНТРУ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ
11:55 04.09.2019

К новому учебному году компания-резидент ПВТ «Гейм Стрим» совместно с Минским государственным колледжем электроники открыли компьютерный класс для первой в СНГ группы учащихся с нарушением зрения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, МГК электроники - первый республиканский ресурсный центр инклюзивного образования, в котором организовано обучение учащихся-инвалидов (с нарушением слуха, колясочников, аутистов и др.) по таким специальностям как программирование, робототехника, автоматизация, мобильные программные системы.

«Мир high-tech представляет собой без преувеличения уникальную среду, где в полной мере все равны в доступе к самым современным знаниям, к самому востребованному образованию, где полностью отсутствуют барьеры, мешающие самовыражению и проявлению творческого начала», - отметил директор «Гейм Стрим» Виктор Новочадов.

Также работники компании-резидента ПВТ «Гейм Стрим» откликнулись на просьбу территориального центра защиты инвалидов Заводского района Минска о помощи инвалидам-колясочникам. За счет средств сотрудников компании приобретен ультрасовременный гусеничный лестничный подъемник-ступенькоход, способный компенсировать ограниченные двигательные способности даже при отсутствии в помещениях лифтов и пандусов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
валюта курс
EUR 2.3176
USD 2.1190
RUB 3.1670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3176 +0.0054
USD 2.1190 +0.0141
RUB 3.1670 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3230 2.3280
USD 2.1150 2.1190
RUB 3.1730 3.1800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.1000
EUR/RUB 72.8500 73.5000
USD/RUB 66.4500 66.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте