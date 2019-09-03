ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


«ВЯЛІКІ ГІСТАРЫЧНЫ АТЛАС БЕЛАРУСІ» ПРЕДСТАВЯТ НА 32-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
11:24 04.09.2019

«Вялікі гістарычны атлас Беларусі» в 4-х томах представят на 32-й Московской международной выставке-ярмарке, которая состоится 4-8 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на Национальном стенде Беларуси будет представлена продукция, выпускаемая РУП «Белкартография».

Участие в выставке позволит установить новые профессиональные и творческие контакты между белорусскими и российскими авторами, книгоиздателями и книгораспространителями, будет способствовать реализации новых совместных белорусско-российских издательских проектов, позволит продемонстрировать достижения белорусской книгоиздательской сферы не только российским коллегам, но и представителям других стран.

Республиканское унитарное предприятие «Белкартография» на выставке-ярмарке в Москве представляют директор предприятия Инна Шлык и главный редактор Галина Ляхова.

Беларусь принимает участие по приглашению Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в статусе Почетного гостя.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
валюта курс
EUR 2.3176
USD 2.1190
RUB 3.1670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3176 +0.0054
USD 2.1190 +0.0141
RUB 3.1670 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3230 2.3280
USD 2.1150 2.1190
RUB 3.1730 3.1800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.1000
EUR/RUB 72.8500 73.5000
USD/RUB 66.4500 66.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте