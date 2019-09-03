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ЭКОНОМИКА РБ
«ВЯЛІКІ ГІСТАРЫЧНЫ АТЛАС БЕЛАРУСІ» ПРЕДСТАВЯТ НА 32-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
11:24 04.09.2019
«Вялікі гістарычны атлас Беларусі» в 4-х томах представят на 32-й Московской международной выставке-ярмарке, которая состоится 4-8 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на Национальном стенде Беларуси будет представлена продукция, выпускаемая РУП «Белкартография».
Участие в выставке позволит установить новые профессиональные и творческие контакты между белорусскими и российскими авторами, книгоиздателями и книгораспространителями, будет способствовать реализации новых совместных белорусско-российских издательских проектов, позволит продемонстрировать достижения белорусской книгоиздательской сферы не только российским коллегам, но и представителям других стран.
Республиканское унитарное предприятие «Белкартография» на выставке-ярмарке в Москве представляют директор предприятия Инна Шлык и главный редактор Галина Ляхова.
Беларусь принимает участие по приглашению Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в статусе Почетного гостя.
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