«Вялікі гістарычны атлас Беларусі» в 4-х томах представят на 32-й Московской международной выставке-ярмарке, которая состоится 4-8 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на Национальном стенде Беларуси будет представлена продукция, выпускаемая РУП «Белкартография».

Участие в выставке позволит установить новые профессиональные и творческие контакты между белорусскими и российскими авторами, книгоиздателями и книгораспространителями, будет способствовать реализации новых совместных белорусско-российских издательских проектов, позволит продемонстрировать достижения белорусской книгоиздательской сферы не только российским коллегам, но и представителям других стран.

Республиканское унитарное предприятие «Белкартография» на выставке-ярмарке в Москве представляют директор предприятия Инна Шлык и главный редактор Галина Ляхова.

Беларусь принимает участие по приглашению Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в статусе Почетного гостя.