|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРОДАЛА БОЛЕЕ ШЕСТИСОТ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА МИНСК-ЛИДА, НАЗНАЧЕННЫЕ НА ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ LIDBEE-2019
11:18 04.09.2019
В связи с повышенным спросом у пассажиров на билеты в сообщении Минск-Лида-Минск 7 и 8 сентября Белорусская железная дорога увеличивает схемы поездов № 693/694 с 12 до 18 вагонов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на поезд № 693, следующий по маршруту Минск-Лида, продано уже 259 билетов, в обратном направлении на поезд № 694 Лида-Минск реализовано 353 билета.
Напомним, поезд № 693 отправится из Минска 7 сентября 2019 года в 12 часов 14 минут и прибудет на станцию Лида в 15 часов 41 минуту.
Вернуться в столицу участники фестиваля смогут на поезде № 694 Лида-Минск, который отправится из Лиды ночью 8 сентября в 01 час 15 минут и прибудет в Минск в 05 часов 28 минут.
Стоимость проезда в купейном вагоне составляет 10 руб. 75 коп., в плацкартном вагоне — 7 руб. 79 коп. (без учета сбора за оформление проездных документов).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
Курсы в банках
на 04.09.2019
Конвертация в банках
на 04.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте