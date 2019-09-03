В связи с повышенным спросом у пассажиров на билеты в сообщении Минск-Лида-Минск 7 и 8 сентября Белорусская железная дорога увеличивает схемы поездов № 693/694 с 12 до 18 вагонов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на поезд № 693, следующий по маршруту Минск-Лида, продано уже 259 билетов, в обратном направлении на поезд № 694 Лида-Минск реализовано 353 билета.

Напомним, поезд № 693 отправится из Минска 7 сентября 2019 года в 12 часов 14 минут и прибудет на станцию Лида в 15 часов 41 минуту.

Вернуться в столицу участники фестиваля смогут на поезде № 694 Лида-Минск, который отправится из Лиды ночью 8 сентября в 01 час 15 минут и прибудет в Минск в 05 часов 28 минут.

Стоимость проезда в купейном вагоне составляет 10 руб. 75 коп., в плацкартном вагоне — 7 руб. 79 коп. (без учета сбора за оформление проездных документов).