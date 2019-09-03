Крупный белорусский холдинг «Аптека Групп» стал владельцем сети «Заботливая аптека». 60 аптек после реконцепта заработают под брендами «Добрыя лекi» и ADEL.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, большинство присоединенных аптек войдут в сеть «Добрыя лекi». Их обновят и перезапустят уже в ближайшее время. Сделку инициировала вторая сторона. Положительное решение о покупке в холдинге «Аптека Групп» объясняют планами ускоренного роста на рынке и желанием усилить социальную стратегию по расширению доступности лекарств населению.

«Сеть «Добрыя лекi» сфокусирована на равных возможностях и качестве жизни. Схожей стратегии придерживается и «Заботливая аптека». Поэтому она изначально была близка нам по духу. Приобретение позволит укрепить наши позиции на рынке как «народной сети» аптек, обеспечивающей широкую доступность лекарств, медтехники, витаминов и косметики для всех слоев населения», – отметили в холдинге «Аптека Групп».

Переговоры о продаже аптечной сети велись с января 2019 года. Сумма сделки не раскрывается, но в холдинге пояснили, что по своему масштабу она входит в число крупнейших на фармрынке страны.

Приобретенные аптеки ожидают перемены: новые владельцы обновят интерьеры, закупят дорогостоящее оборудование, расширят ассортимент и т.д. Для покупателей сохранят ранее действовавшие дисконтные программы.

IT-служба холдинга в ближайшее время начнет подключение присоединенных аптек к системам электронного документооборота и анализа данных. Фармацевты и провизоры смогут работать с технологиями, основанными на Big Data.

«Важным условием этой сделки является то, что мы сохраняем рабочие места. Фармацевты и провизоры становятся сотрудниками крупной компании, что гарантирует им стабильность, конкурентную заработную плату и социальный пакет. Постепенно мы обновим приобретенные аптеки, поставим новое оборудование, введем действующие у нас высокие стандарты качества обслуживания. При этом будет усилена социальная направленность работы новых аптек и обеспечение покупателей доступными лекарствами и медтехникой», – прокомментировал сделку владелец холдинга «Аптека Групп» и меценат Леонид Томчин.

Сеть «Заботливая аптека» представлена 60 аптеками во всех регионах Беларуси. Ее штат насчитывает около 300 человек – все они продолжат работать в холдинге «Аптека Групп».