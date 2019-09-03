ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «АПТЕКА ГРУПП» СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЕТИ «ЗАБОТЛИВАЯ АПТЕКА»
10:25 04.09.2019

Крупный белорусский холдинг «Аптека Групп» стал владельцем сети «Заботливая аптека». 60 аптек после реконцепта заработают под брендами «Добрыя лекi» и ADEL.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, большинство присоединенных аптек войдут в сеть «Добрыя лекi». Их обновят и перезапустят уже в ближайшее время. Сделку инициировала вторая сторона. Положительное решение о покупке в холдинге «Аптека Групп» объясняют планами ускоренного роста на рынке и желанием усилить социальную стратегию по расширению доступности лекарств населению.

«Сеть «Добрыя лекi» сфокусирована на равных возможностях и качестве жизни. Схожей стратегии придерживается и «Заботливая аптека». Поэтому она изначально была близка нам по духу. Приобретение позволит укрепить наши позиции на рынке как «народной сети» аптек, обеспечивающей широкую доступность лекарств, медтехники, витаминов и косметики для всех слоев населения», – отметили в холдинге «Аптека Групп».

Переговоры о продаже аптечной сети велись с января 2019 года. Сумма сделки не раскрывается, но в холдинге пояснили, что по своему масштабу она входит в число крупнейших на фармрынке страны.

Приобретенные аптеки ожидают перемены: новые владельцы обновят интерьеры, закупят дорогостоящее оборудование, расширят ассортимент и т.д. Для покупателей сохранят ранее действовавшие дисконтные программы.

IT-служба холдинга в ближайшее время начнет подключение присоединенных аптек к системам электронного документооборота и анализа данных. Фармацевты и провизоры смогут работать с технологиями, основанными на Big Data.

«Важным условием этой сделки является то, что мы сохраняем рабочие места. Фармацевты и провизоры становятся сотрудниками крупной компании, что гарантирует им стабильность, конкурентную заработную плату и социальный пакет. Постепенно мы обновим приобретенные аптеки, поставим новое оборудование, введем действующие у нас высокие стандарты качества обслуживания. При этом будет усилена социальная направленность работы новых аптек и обеспечение покупателей доступными лекарствами и медтехникой», – прокомментировал сделку владелец холдинга «Аптека Групп» и меценат Леонид Томчин.

Сеть «Заботливая аптека» представлена 60 аптеками во всех регионах Беларуси. Ее штат насчитывает около 300 человек – все они продолжат работать в холдинге «Аптека Групп».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
валюта курс
EUR 2.3176
USD 2.1190
RUB 3.1670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3176 +0.0054
USD 2.1190 +0.0141
RUB 3.1670 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3230 2.3250
USD 2.1160 2.1200
RUB 3.1700 3.1750
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.1000
EUR/RUB 73.2100 73.5500
USD/RUB 66.6000 67.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте