ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОДАНО 8 ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ПРОЕКТУ ГЧП «М-10»
10:06 04.09.2019

Поданы заявления на участие в конкурсе по проекту реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин км 109,9 – км 195,15» на принципах государственно-частного партнерства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, которое выступает от имени Республики Беларусь в качестве государственного партнера по проекту ГЧП «М-10», 2 сентября состоялось заседание комиссии по проведению конкурса, в рамках которого были вскрыты заявления на участие в конкурсе.

В частности, подано 8 заявлений на участие в конкурсе от организаций, являющихся отдельно взятыми юридическими лицами или лидерами консорциумов юридических лиц, подавших совместное заявление. Организации, представившие заявления, зарегистрированы в Китайской Народной Республике, Турецкой Республике, Республике Корея и Российской Федерации.

После оценки заявлений на соответствие требованиям предварительной конкурсной документации будет сформирован список отобранных участников конкурса, состоящий не более чем из 5-и участников. Отобранным участникам конкурса будет предоставлена конкурсная документация.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
валюта курс
EUR 2.3176
USD 2.1190
RUB 3.1670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3176 +0.0054
USD 2.1190 +0.0141
RUB 3.1670 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3230 2.3250
USD 2.1160 2.1200
RUB 3.1700 3.1750
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.1000
EUR/RUB 73.2100 73.5500
USD/RUB 66.6000 67.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте