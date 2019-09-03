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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДАНО 8 ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ПРОЕКТУ ГЧП «М-10»
10:06 04.09.2019
Поданы заявления на участие в конкурсе по проекту реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин км 109,9 – км 195,15» на принципах государственно-частного партнерства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, которое выступает от имени Республики Беларусь в качестве государственного партнера по проекту ГЧП «М-10», 2 сентября состоялось заседание комиссии по проведению конкурса, в рамках которого были вскрыты заявления на участие в конкурсе.
В частности, подано 8 заявлений на участие в конкурсе от организаций, являющихся отдельно взятыми юридическими лицами или лидерами консорциумов юридических лиц, подавших совместное заявление. Организации, представившие заявления, зарегистрированы в Китайской Народной Республике, Турецкой Республике, Республике Корея и Российской Федерации.
После оценки заявлений на соответствие требованиям предварительной конкурсной документации будет сформирован список отобранных участников конкурса, состоящий не более чем из 5-и участников. Отобранным участникам конкурса будет предоставлена конкурсная документация.
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