Поданы заявления на участие в конкурсе по проекту реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин км 109,9 – км 195,15» на принципах государственно-частного партнерства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, которое выступает от имени Республики Беларусь в качестве государственного партнера по проекту ГЧП «М-10», 2 сентября состоялось заседание комиссии по проведению конкурса, в рамках которого были вскрыты заявления на участие в конкурсе.

В частности, подано 8 заявлений на участие в конкурсе от организаций, являющихся отдельно взятыми юридическими лицами или лидерами консорциумов юридических лиц, подавших совместное заявление. Организации, представившие заявления, зарегистрированы в Китайской Народной Республике, Турецкой Республике, Республике Корея и Российской Федерации.

После оценки заявлений на соответствие требованиям предварительной конкурсной документации будет сформирован список отобранных участников конкурса, состоящий не более чем из 5-и участников. Отобранным участникам конкурса будет предоставлена конкурсная документация.