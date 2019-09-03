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ЭКОНОМИКА РБ
УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НАЧАЛАСЬ В БЕЛАРУСИ
09:33 04.09.2019
Сельскохозяйственные организации приступили к уборке сахарной свеклы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на 3 сентября убрано 3,1 тыс. га, накопано 135, 9 тыс. тонн сахарной свеклы. Урожайность составила 436,8 ц/га.
Чтобы заводы могли приступить к плановой переработке урожая, на свеклоприемные пункты предприятий вывезено 97,9 тыс. тонн.
В этом году площадь посевов сахарной свеклы составляет 93,8 тыс. га, урожай ожидается порядка 5 млн. тонн — это 104% к уровню 2018 года (4,8 млн. тонн). Завершить уборку сахарной свеклы планируется к 1 ноября.
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