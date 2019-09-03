ЭКОНОМИКА РБ

УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НАЧАЛАСЬ В БЕЛАРУСИ

09:33 04.09.2019 Сельскохозяйственные организации приступили к уборке сахарной свеклы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на 3 сентября убрано 3,1 тыс. га, накопано 135, 9 тыс. тонн сахарной свеклы. Урожайность составила 436,8 ц/га. Чтобы заводы могли приступить к плановой переработке урожая, на свеклоприемные пункты предприятий вывезено 97,9 тыс. тонн. В этом году площадь посевов сахарной свеклы составляет 93,8 тыс. га, урожай ожидается порядка 5 млн. тонн — это 104% к уровню 2018 года (4,8 млн. тонн). Завершить уборку сахарной свеклы планируется к 1 ноября.