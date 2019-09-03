ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

18:01 03.09.2019 Министерство финансов повысило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 31 августа 2019 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 98,03 рубля, серебро – 1,18 рубля; платина – 60,07 рубля; палладий – 96,38 рубля; родий – 314,81 рубля; рутений – 16,39 рубля; иридий – 95,45 рубля, осмий – 25,71 рубля. Цены приведены за 1 грамм металла.