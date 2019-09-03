|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
18:01 03.09.2019
Министерство финансов повысило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 31 августа 2019 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 98,03 рубля, серебро – 1,18 рубля; платина – 60,07 рубля; палладий – 96,38 рубля; родий – 314,81 рубля; рутений – 16,39 рубля; иридий – 95,45 рубля, осмий – 25,71 рубля.
Цены приведены за 1 грамм металла.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
Курсы в банках
на 03.09.2019
Конвертация в банках
на 03.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте