|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСЫ ЖДУТ ОТ ТЕКУЩЕГО ГОДА РОСТ ЦЕН НА УРОВНЕ 13,1%
17:25 03.09.2019
Белорусы ждут от текущего года рост цен на уровне 13,1% (в мае 2019 г. – 11,5%). Таковы результаты анализа инфляционных ожиданий, который подготовлен на основе проведенного Национальным банком Беларуси в августе 2019 г. опроса 2000 респондентов Беларуси (мужчины и женщины старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства.
При этом 14% респондентов считают, что рост цен замедлится, 64,4% – цены будут расти с той же интенсивностью, 17,9% – цены будут расти быстрее, чем сейчас.
Согласно данным опроса, население ощущает инфляцию на уровне 12,8%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем в мае 2019 г. Причем 48% респондентов ответили, что цены выросли сильно, 42,1% – умеренно, 8,9% –незначительно.
Между тем 60,5% опрошенных считают, что сейчас плохое время для крупных покупок. Для крупных покупок в кредит сегодня оценивают как неблагоприятное время 58,7%. Аналогично оценивают время для сбережений 57,4%. 65,2% опрошенных предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте. 40,8% респондентов хранят сбережения в наличной форме, 30,5% – на депозите (вкладе) в банке, 17,4% – вкладывают в недвижимость.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
Курсы в банках
на 03.09.2019
Конвертация в банках
на 03.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте