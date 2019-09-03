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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСЫ ЖДУТ ОТ ТЕКУЩЕГО ГОДА РОСТ ЦЕН НА УРОВНЕ 13,1%
17:25 03.09.2019

Белорусы ждут от текущего года рост цен на уровне 13,1% (в мае 2019 г. – 11,5%). Таковы результаты анализа инфляционных ожиданий, который подготовлен на основе проведенного Национальным банком Беларуси в августе 2019 г. опроса 2000 респондентов Беларуси (мужчины и женщины старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства.

При этом 14% респондентов считают, что рост цен замедлится, 64,4% – цены будут расти с той же интенсивностью, 17,9% – цены будут расти быстрее, чем сейчас.

Согласно данным опроса, население ощущает инфляцию на уровне 12,8%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем в мае 2019 г. Причем 48% респондентов ответили, что цены выросли сильно, 42,1% – умеренно, 8,9% –незначительно.

Между тем 60,5% опрошенных считают, что сейчас плохое время для крупных покупок. Для крупных покупок в кредит сегодня оценивают как неблагоприятное время 58,7%. Аналогично оценивают время для сбережений 57,4%. 65,2% опрошенных предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте. 40,8% респондентов хранят сбережения в наличной форме, 30,5% – на депозите (вкладе) в банке, 17,4% – вкладывают в недвижимость.
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