Белорусский государственный аграрный технический университет в 2019 году набрал 718 первокурсников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сегодня в университете получают знания около 8 тыс. студентов. БГАТУ – это ведущий образовательный, научный и инновационный центр Беларуси по подготовке высококвалифицированных кадров для отраслей агропромышленного комплекса. В структуру учебного заведения входят Институт повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса и Научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

В этом году БГАТУ отметит свой 65-летний юбилей. С момента своего основания университет подготовил и выпустил свыше 57 тыс. специалистов агро-инженерного профиля для Беларуси и более 1100 иностранных специалистов.

Всего в аграрных вузах Беларуси на сегодня обучается более 27 тыс. студентов, их ряды в 2019 году пополнили более 2,7 тыс. первокурсников. Ежегодно в организации агропромышленного комплекса направляется около 2 тыс. выпускников с высшим образованием и более 3 тыс. – со средним специальным образованием.