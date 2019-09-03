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ЭКОНОМИКА РБ
В ЭТОМ ГОДУ БГАТУ НАБРАЛ БОЛЕЕ 700 ПЕРВОКУРСНИКОВ
17:01 03.09.2019
Белорусский государственный аграрный технический университет в 2019 году набрал 718 первокурсников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сегодня в университете получают знания около 8 тыс. студентов. БГАТУ – это ведущий образовательный, научный и инновационный центр Беларуси по подготовке высококвалифицированных кадров для отраслей агропромышленного комплекса. В структуру учебного заведения входят Институт повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса и Научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.
В этом году БГАТУ отметит свой 65-летний юбилей. С момента своего основания университет подготовил и выпустил свыше 57 тыс. специалистов агро-инженерного профиля для Беларуси и более 1100 иностранных специалистов.
Всего в аграрных вузах Беларуси на сегодня обучается более 27 тыс. студентов, их ряды в 2019 году пополнили более 2,7 тыс. первокурсников. Ежегодно в организации агропромышленного комплекса направляется около 2 тыс. выпускников с высшим образованием и более 3 тыс. – со средним специальным образованием.
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