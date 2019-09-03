ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ ПРОВОДИТ ОПРОС ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦА ИЛИ ИП ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА

16:22 03.09.2019 Министерство юстиции проводит опрос на предмет оценки существующей возможности представления документов для государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя путем обращения к нотариусу. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, пройти опрос можно по ссылке.