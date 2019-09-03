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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ПРОВОДИТ ОПРОС ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦА ИЛИ ИП ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА
16:22 03.09.2019
Министерство юстиции проводит опрос на предмет оценки существующей возможности представления документов для государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя путем обращения к нотариусу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, пройти опрос можно по ссылке.
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