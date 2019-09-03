ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БРЕСТЕ НАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО РЕГИОНУ ПРОЙДЕТ 4 СЕНТЯБРЯ

14:59 03.09.2019 Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Юрий Лилисон проведет 4 сентября прямую телефонную линию и личный прием граждан. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(016) 27-87-00, либо прийти на прием с 8.00 до 13.00 в Бресте (ул. Малая, 2; кабинет №501).