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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БРЕСТЕ НАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО РЕГИОНУ ПРОЙДЕТ 4 СЕНТЯБРЯ
14:59 03.09.2019
Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Юрий Лилисон проведет 4 сентября прямую телефонную линию и личный прием граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(016) 27-87-00, либо прийти на прием с 8.00 до 13.00 в Бресте (ул. Малая, 2; кабинет №501).
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