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ЭКОНОМИКА РБ
ГИДРОИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС
14:13 03.09.2019
На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») выполнены гидравлические испытания систем и оборудования первого контура на плотность и прочность давлением 24,5 МПа.
«Высокая готовность блока позволили нам выполнить «горячую» гидравлику трубопроводов и оборудования первого контура на подэтапе А-1 (испытание и опробование оборудования) этапной программы предпусковых наладочных работ энергоблока №1. Испытания заняли немногим более суток и прошли практически на одном дыхании», - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Росатоме, в настоящее время специалисты приступили к выполнению испытаний систем безопасности на уплотненный первый контур. А в первой декаде сентября, для проверки на прочность и плотность, пройдут гидравлические испытания трубопровода и оборудования второго контура.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.
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