Компания А1 представила новый универсальный тариф «Привет. Интернет+» с возможностью подключения дополнительных услуг и невозможностью при этом уйти в минус.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, тариф «Привет. Интернет+» включает интернет-трафик в двух самых популярных вариантах подписки: можно использовать по 500 МБ каждую неделю (7 дней) и платить всего 1,99 рубля или заплатить сразу 7,55 рубля за 2500 МБ интернет-трафика, предоставляемого на 30 дней.

Всеми остальными возможностями мобильного общения – звонками внутри сети и на номера других операторов, обменом SMS-сообщениями – предлагается пользоваться так, как удобно. Для этого предусмотрено четыре дополнительных пакета услуг, которые можно подключать сроком на 30 дней по мере необходимости, набрав на своем смартфоне *126*2# и нажав кнопку «вызов».

Звонки в другие сети: 10 мин – 0,75 руб., 20 мин – 1,25 руб., 50 мин – 2,6 руб.;

Звонки внутри сети: 30 мин – 1,15 руб., 60 мин – 1,99 руб., 120 мин – 3,55 руб.;

Дополнительный интернет-трафик: 150 МБ – 1,9 руб., 300 МБ – 3 руб., 500 МБ – 4,05 руб.;

Отправка текстовых сообщений: 10 SMS – 0,55 руб., 20 SMS – 0,95 руб., 50 SMS – 1,99 руб.

«Новинка, несомненно, вызовет интерес у тех абонентов, которые только начинают пользоваться интернетом, а также у продвинутых пользователей, предпочитающих полностью контролировать расходы как интернет-трафика, так и баланса своего счета, поскольку на тарифах линейки «Привет» предоставление услуг связи и мобильного интернета прекращается при достижении балансом лицевого счета нулевого значения. Эту полезную особенность линейки «Привет» уже оценили родители, дети которых пользуются смартфонами», – отметила заместитель генерального директора по потребительскому сегменту компании А1 Ирина Савина.

С запуском тарифа «Привет. Интернет+» его предшественник «Привет. Интернет» перешел в архив. При этом абоненты тарифного плана «Привет. Интернет» смогут и дальше им пользоваться на прежних условиях, за исключением периода предоставления бонусного трафика за пополнение счета – со 2-го сентября он составил 7 дней.

Абоненты «Привет. Интернет», а также всех других тарифных планов «Привет» могут перейти на «Привет. Интернет+», набрав на своем смартфоне *126*8# и нажав кнопку «вызов».