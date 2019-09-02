ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 4 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

13:21 03.09.2019 Начальник инспекции МНС по Минской области Владимир Бурш проведет 4 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, задать вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону +375 (17) 293-87-00.