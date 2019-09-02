ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СТОЛИЧНЫХ СЕМЕЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 1770 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
12:05 03.09.2019

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минске в первом полугодии 2019 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1774,3 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1731,2 рубля в месяц, из которых 1256,7 рубля (72,6%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,1%, на покупку непродовольственных товаров – 29%, на оплату услуг – 29,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2019
валюта курс
EUR 2.3122
USD 2.1049
RUB 3.1603
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3122 -0.0038
USD 2.1049 +0.0069
RUB 3.1603 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3130 2.3200
USD 2.1150 2.1170
RUB 3.1570 3.1690
подробнее

Конвертация в банках
на 03.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.0980
EUR/RUB 72.9000 73.5000
USD/RUB 66.6000 67.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте