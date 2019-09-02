По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минске в первом полугодии 2019 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1774,3 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1731,2 рубля в месяц, из которых 1256,7 рубля (72,6%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,1%, на покупку непродовольственных товаров – 29%, на оплату услуг – 29,1%.