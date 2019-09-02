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ЭКОНОМИКА РБ


УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ЖЛОБИНСКОМ РАЙОНЕ НЕДОПЛАТИЛО В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 64 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В РОССИЮ
11:04 03.09.2019

Унитарное предприятие в Жлобинском районе недоплатило в бюджет более 64 тыс. рублей налогов от реализации пиломатериалов в Россию. Такой факт выявлен Жлобинским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, предприятие специализируется на реализации пиломатериалов в Беларуси и России. Схема ухода от налогов была организована в 2015-2018 годах при поставках продукции физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проживающим в России. В качестве грузоперевозчика выступало фермерское хозяйство, глава которого является близким родственником директора унитарного предприятия.

Выручка от продажи пиломатериалов поступала как наличными деньгами (они передавались в том числе через водителей), так и посредством перечисления на банковские платежные карточки, оформленные на покупателей-россиян и переданные директору предприятия (на эти банковские карточки зачислялись денежные средства за поставленную продукцию).

Установлено, что в учете белорусского предприятия не была отражена выручка на общую сумму более 1,2 млн. рублей. Это повлекло занижение налоговой базы и, как следствие, неуплату в бюджет налога при упрощенной системе налогообложения на сумму более 64 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Жлобинским райотделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Причиненный государству ущерб и штрафные санкции возмещены в полном объеме. В связи с этим в соответствии со ст. 86 Уголовного кодекса и ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса обвиняемые освобождены от уголовной ответственности, к ним применены меры административного взыскания.
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