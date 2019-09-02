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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ САМОЛЕТ EMBRAER E195-E2
10:19 03.09.2019
В Национальном аэропорту Минск в рамках мирового промотура бразильский производитель самолетов представил свою новинку – авиалайнер Embraer E195-E2 новейшего поколения самолетов Embraer под обозначением Embraer E-Jet E2.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт «Минск», необычная ливрея Tech Lion самолета линейки «Охотник за прибылью» (Profit Hunter) сразу обращает на себя внимание. «Бразильский гость» выглядит достаточно эффектно.
Как отмечают представители Embraer, авиалайнер E195-E2 – самый большой из трех самолетов семейства E-Jets E2, вмещает от 120 до 146 пассажиров в зависимости от конфигурации и оснащен увеличенными на 90% багажными полками.
Кроме того, Embraer Е195-Е2 заявлен как самый тихий и экологичный самолет среди узкофюзеляжных ВС.
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