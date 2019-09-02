ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ САМОЛЕТ EMBRAER E195-E2
10:19 03.09.2019

В Национальном аэропорту Минск в рамках мирового промотура бразильский производитель самолетов представил свою новинку – авиалайнер Embraer E195-E2 новейшего поколения самолетов Embraer под обозначением Embraer E-Jet E2.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт «Минск», необычная ливрея Tech Lion самолета линейки «Охотник за прибылью» (Profit Hunter) сразу обращает на себя внимание. «Бразильский гость» выглядит достаточно эффектно.

Как отмечают представители Embraer, авиалайнер E195-E2 – самый большой из трех самолетов семейства E-Jets E2, вмещает от 120 до 146 пассажиров в зависимости от конфигурации и оснащен увеличенными на 90% багажными полками.

Кроме того, Embraer Е195-Е2 заявлен как самый тихий и экологичный самолет среди узкофюзеляжных ВС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2019
валюта курс
EUR 2.3122
USD 2.1049
RUB 3.1603
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3122 -0.0038
USD 2.1049 +0.0069
RUB 3.1603 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3100 2.3150
USD 2.1080 2.1150
RUB 3.1550 3.1650
подробнее

Конвертация в банках
на 03.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.0980
EUR/RUB 72.8100 73.5000
USD/RUB 66.5000 67.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте