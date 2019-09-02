Министерство финансов Беларуси (приказ №300 от 29 августа 2019 года) приняло решение о прекращении с 17 августа 2019 г. действия специального разрешения (лицензии) на профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, выданного ООО «ЭГАЛ-ИНВЕСТ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, это связано с тем, что лицензиат не предоставил в установленный срок письменное уведомление об устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, с приложением документов, подтверждающих устранение этих нарушений.