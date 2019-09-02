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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКА С НАЧАЛА ГОДА ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 8,1 МЛРД РУБЛЕЙ
09:25 03.09.2019

За январь-июль 2019 года налогоплательщики Минска перечислили в госбюджет почти 8,1 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по городу Минску, на 1 августа 73,4% бюджета обеспечено негосударственным сектором экономики. В том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,4%. На организации государственного сектора приходится 26,6% всех поступлений, на физических лиц — 3,1%, на индивидуальных предпринимателей — 1,9%.

В Минске насчитывается 132,4 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора.
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