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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ ЛЕТА ПРОШЛА ПОД ЗНАКОМ РОСТА ЦЕН НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ
18:05 02.09.2019

Последняя неделя лета прошла под знаком роста цен — индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1364 $/м2, сообщает информационно-аналитический центр Realt.by.

Темпы роста цен на первичном рынке также оказались незначительными. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1307 $/м2.

За последний год рост цен на обоих рынках составил 4,1%.

Количество выставленных на продажу квартир ощутимо сократилось второй раз подряд. Общее предложение уменьшилось за неделю на 2,6%. 1-комнатных квартир стало меньше на 4,5%, 2- и 3-комнатных на 2,1%.

Вторую неделю подряд рост цен наблюдается у всех типов квартир. Максимальные темпы роста демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,3%), остальные приросли в цене на 0,1−0,2%. По итогам последнего месяца 1-комнатные квартиры также лидируют (+1,4%).

Средний уровень цен на квартиры вырос в четырех районах. В Партизанском и Московском районах рост составил 0,6%, в Ленинском 0,5%, в Октябрьском — 0,1%. Для Фрунзенского района неделя прошла без изменений. В остальных районах динамика была отрицательной, максимальные темпы снижения цен были отмечены в Центральном (-0,7%) и Заводском (-0,4%) районах.

По прошествии недели, c 26 августа по 2 сентября 2019 года, в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 789 $/м2 (+0,8%), Витебск — 621 $/м2 (+0,6%), Гомель — 619 $/м2 (+0,3%), Гродно — 711 $/м2 (+0,2%), Могилев — 623 $/м2 (+0,3%).
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