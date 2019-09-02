Авторитетное издание FDI magazine supplement, входящее в медиахолдинг Financial Times, посвятило новый выпуск инвестиционным возможностям Беларуси и рассказало про экономический потенциал страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, в выпуске, информационным партнером которого выступило НАИП, нашу страну представили Николай Снопков, Владимир Макей, Александр Пивоварский, Павел Каллаур, Кирилл Коротеев, Филипп Брунер и другие известные персоны бизнеса и государственного управления.

В выпуске иностранные читатели смогут ознакомиться с возможностями Беларуси, успешном опыте сотрудничества с зарубежными компаниями, преференциальными режимами и реализованных проектах.

Специальный выпуск издания будет распространяться по всему миру среди корреспонденции крупных компаний, в рамках международных форумов и выставок.