|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
FDI MAGAZINE РАССКАЗАЛ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛИМАТЕ БЕЛАРУСИ
17:12 02.09.2019
Авторитетное издание FDI magazine supplement, входящее в медиахолдинг Financial Times, посвятило новый выпуск инвестиционным возможностям Беларуси и рассказало про экономический потенциал страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, в выпуске, информационным партнером которого выступило НАИП, нашу страну представили Николай Снопков, Владимир Макей, Александр Пивоварский, Павел Каллаур, Кирилл Коротеев, Филипп Брунер и другие известные персоны бизнеса и государственного управления.
В выпуске иностранные читатели смогут ознакомиться с возможностями Беларуси, успешном опыте сотрудничества с зарубежными компаниями, преференциальными режимами и реализованных проектах.
Специальный выпуск издания будет распространяться по всему миру среди корреспонденции крупных компаний, в рамках международных форумов и выставок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2019
Курсы в банках
на 02.09.2019
Конвертация в банках
на 02.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте