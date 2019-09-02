ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ВЫСТАВИЛ НА ТОРГИ 12 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ЛОГОЙСКОМ РАЙОНЕ
17:03 02.09.2019

Комитет «Минскоблимущество» 19 сентября на аукционные торги выставляет двенадцать объектов недвижимости, находящихся в собственности Логойского района, с понижением начальной цены продажи от 20% до 80%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного имущества Минского областного исполнительного комитета, на продажу выставлены здания сельских домов культуры, детских садов, школ, здание бани.

Указанные объекты расположены в деревнях Белое, Ганевичи, Заречье, Засовье, Жестиное, Избище, Хорошее, Янушковичи, агрогородке Корень, г.п. Плещеницы.

Так, в д. Белое по ул. Колхозной, 59 продается здание школы общей площадью 450,8 кв. м (земельный участок 1,3082 га) по начальной цене продажи 12193,35 руб. (понижена на 80%).

В д. Ганевичи по ул. Школьной, 1 – здание Юрковичской базовой школы общей площадью 3384,6 кв. м (земельный участок 1,6073 га) по начальной цене продажи 373847,80 руб. (понижена на 20%).

В д. Хорошее, по ул. Центральной, д.18А продается здание сельского дома культуры, общей площадью 498,2 кв. м (земельный участок 0,2840 га) по начальной цене продажи 12090,17 руб. (понижена на 80%).

В дальнейшем недвижимость можно использовать для размещения объектов административно-хозяйственного, производственного, складского, торгового назначения и др. Земельные участки, необходимые для обслуживания отчуждаемого имущества, предоставляются в аренду сроком на 20 и 50 лет без продажи права заключения договора аренды.

Окончательный срок приема заявлений на участие в аукционе (с прилагаемыми к ним документами) –17 сентября 2019 г. в 12.00.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2019
валюта курс
EUR 2.3122
USD 2.1049
RUB 3.1603
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3122 -0.0038
USD 2.1049 +0.0069
RUB 3.1603 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3100 2.3150
USD 2.1060 2.1060
RUB 3.1530 3.1600
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.1000
EUR/RUB 73.0000 73.5000
USD/RUB 66.6000 66.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте