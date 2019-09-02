Комитет «Минскоблимущество» 19 сентября на аукционные торги выставляет двенадцать объектов недвижимости, находящихся в собственности Логойского района, с понижением начальной цены продажи от 20% до 80%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного имущества Минского областного исполнительного комитета, на продажу выставлены здания сельских домов культуры, детских садов, школ, здание бани.

Указанные объекты расположены в деревнях Белое, Ганевичи, Заречье, Засовье, Жестиное, Избище, Хорошее, Янушковичи, агрогородке Корень, г.п. Плещеницы.

Так, в д. Белое по ул. Колхозной, 59 продается здание школы общей площадью 450,8 кв. м (земельный участок 1,3082 га) по начальной цене продажи 12193,35 руб. (понижена на 80%).

В д. Ганевичи по ул. Школьной, 1 – здание Юрковичской базовой школы общей площадью 3384,6 кв. м (земельный участок 1,6073 га) по начальной цене продажи 373847,80 руб. (понижена на 20%).

В д. Хорошее, по ул. Центральной, д.18А продается здание сельского дома культуры, общей площадью 498,2 кв. м (земельный участок 0,2840 га) по начальной цене продажи 12090,17 руб. (понижена на 80%).

В дальнейшем недвижимость можно использовать для размещения объектов административно-хозяйственного, производственного, складского, торгового назначения и др. Земельные участки, необходимые для обслуживания отчуждаемого имущества, предоставляются в аренду сроком на 20 и 50 лет без продажи права заключения договора аренды.

Окончательный срок приема заявлений на участие в аукционе (с прилагаемыми к ним документами) –17 сентября 2019 г. в 12.00.