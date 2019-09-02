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ЭКОНОМИКА РБ
СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДЛИТЬ СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИП КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СККО
16:21 02.09.2019
Совет по развитию предпринимательства в связи с многочисленными обращениями проанализировал проблемы подключения кассового оборудования индивидуальных предпринимателей (ИП) к системе контроля кассового оборудования (СККО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Совете, результаты анализа показали, что сложившиеся проблемы обусловлены, с одной стороны, недостаточной пунктуальностью субъектов хозяйствования, а с другой, - отсутствием в республике современных альтернатив традиционному кассовому оборудованию.
В связи с изложенным Советом инициировано продление срока использования ИП кассового оборудования без подключения к СККО, но не более чем на один год.
По имеющейся информации, в настоящее время Министерством по налогам и сборам разрабатывается соответствующий проект постановления Совета министров и Национального банка Беларуси.
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