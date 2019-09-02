Совет по развитию предпринимательства в связи с многочисленными обращениями проанализировал проблемы подключения кассового оборудования индивидуальных предпринимателей (ИП) к системе контроля кассового оборудования (СККО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Совете, результаты анализа показали, что сложившиеся проблемы обусловлены, с одной стороны, недостаточной пунктуальностью субъектов хозяйствования, а с другой, - отсутствием в республике современных альтернатив традиционному кассовому оборудованию.

В связи с изложенным Советом инициировано продление срока использования ИП кассового оборудования без подключения к СККО, но не более чем на один год.

По имеющейся информации, в настоящее время Министерством по налогам и сборам разрабатывается соответствующий проект постановления Совета министров и Национального банка Беларуси.