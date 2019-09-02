В Минске 2 сентября состоялось вскрытие заявок на участие в конкурсе по проекту реконструкции автомобильной дороги М-10 в Беларуси. Евразийский банк развития подал совместную заявку с Газпромбанком, Белгазпромбанком, а также строительными партнерами – Ичташ (Турция) и Поли Чанда Инжиниринг (Китай).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, это первый проект в Беларуси, реализуемый на базе механизмов государственно-частного партнерства. Реконструируемая автомобильная дорога является частью международного транспортного коридора, соединяющего Европейский союз, Беларусь и Россию. Бюджет проекта оценивается в 185 миллионов евро, срок соглашения составит 20 лет. Евразийский банк развития планирует выступить в качестве участника проектной компании, а также старшего кредитора.

Рассматриваемый проект крайне важен с точки зрения дальнейшего формирования ГЧП в Беларуси. Евразийский банк развития и наши партнеры обладают уникальной экспертизой в реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.