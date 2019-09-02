|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНСОРЦИУМ С ЕАБР ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ГЧП-КОНКУРСЕ В БЕЛАРУСИ
16:09 02.09.2019
В Минске 2 сентября состоялось вскрытие заявок на участие в конкурсе по проекту реконструкции автомобильной дороги М-10 в Беларуси. Евразийский банк развития подал совместную заявку с Газпромбанком, Белгазпромбанком, а также строительными партнерами – Ичташ (Турция) и Поли Чанда Инжиниринг (Китай).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, это первый проект в Беларуси, реализуемый на базе механизмов государственно-частного партнерства. Реконструируемая автомобильная дорога является частью международного транспортного коридора, соединяющего Европейский союз, Беларусь и Россию. Бюджет проекта оценивается в 185 миллионов евро, срок соглашения составит 20 лет. Евразийский банк развития планирует выступить в качестве участника проектной компании, а также старшего кредитора.
Рассматриваемый проект крайне важен с точки зрения дальнейшего формирования ГЧП в Беларуси. Евразийский банк развития и наши партнеры обладают уникальной экспертизой в реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2019
Курсы в банках
на 02.09.2019
Конвертация в банках
на 02.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте