Право составления заключений в отношении субъектов предпринимательства предоставлено исключительно Департаменту финансовых расследований. Об этом шла речь на круглом столе «Отдельные вопросы применения законодательства при проверке законности действий контролирующих органов».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, заместитель начальника 2-го управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Александр Варава рассказал о практике применения Инструкции о порядке составления и направления заключений об установлении оснований, влекущих корректировку налоговой базы, а также оформления и направления информации в соответствии с постановлением Комитета государственного контроля №3 от 9 июля 2019 г.

Инструкция вступила в силу с 17 июля 2019 года, и период ее действия не позволяет говорить о том, что правоприменительная практика сложилась окончательно. Одно из существенных отличий от ранее действовавшего механизма – право составления заключений в отношении субъектов предпринимательства предоставлено исключительно Департаменту финансовых расследований, тогда как ранее правом составления и направления предписаний обладали все органы финансовых расследований.

За почти трехлетний период ДФР составило 159 заключений в отношении субъектов бизнеса, ни одно из которых не обжаловалось. В ходе отработки этих заключений установлено более 4200 уникальных контрагентов, которые оформляли от одной до сотни хозяйственных операций с субъектами предпринимательства, в адрес которых было направлено более 2200 предписаний с требованием произвести корректировку налогового учета и доплату причитающихся налогов, по которым поступило более 200 возражений.

Сейчас механизм составления заключения усложнился – необходимым основанием являются результаты проверки, проведенной в порядке, предусмотренном указом №510, или в ходе расследования уголовного дела, т.е. дополнительно необходимо наличие акта проверки либо постановления о возбуждении уголовного дела.

В связи с прекращением ведения реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере работникам ДФР наряду со сбором информации и документов о совершении правонарушения в экономической сфере необходимо установить дополнительные обстоятельства, изложенные в ч. 2 п. 3 Инструкции, что будет свидетельствовать о наличии оснований, указанных в п. 4 ст. 33 Налогового кодекса. Таких, как: установление искажения сведений о фактах совершения хозяйственных операций, об объектах налогообложения, подлежащих отражению плательщиком в бухгалтерском или налоговом учете, налоговых декларациях; установление, что целью хозяйственной операции была неуплата (неполная уплата) или возврат налога; отсутствие реальности совершения хозяйственной операции, не выполнения работы, не оказания услуги.

Если раньше органы финансовых расследований направляли в адрес субъектов хозяйствования предписание с требованием о налогообложении хозяйственных операций с субъектом предпринимательской деятельности, в отношении которого составлено заключение, сейчас направляется информация с предложением самостоятельно осуществить корректировку налоговой базы, а также уплату невнесенных налогов. При этом субъект хозяйствования вправе представить в ДФР пояснения по исчислению и уплате налогов по указанным операциям, которые будут учтены.