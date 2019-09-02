ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ВЕТРОПАРК МОЩНОСТЬЮ 25 МВТ

14:56 02.09.2019 Подписание договора продажи инвестору предынвестиционного актива для строительства ветропарка установленной мощностью 25 МВт, подготовленного в рамках проекта Минприроды и ПРООН/ГЭФ «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь», состоялось 30 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, инвестором строительства ветропарка в Лиозненском районе Витебской области выступит турецкая компания «Гюриш». В установленном порядке договор был согласован с Минприроды.