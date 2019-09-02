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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ВЕТРОПАРК МОЩНОСТЬЮ 25 МВТ
14:56 02.09.2019
Подписание договора продажи инвестору предынвестиционного актива для строительства ветропарка установленной мощностью 25 МВт, подготовленного в рамках проекта Минприроды и ПРООН/ГЭФ «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь», состоялось 30 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, инвестором строительства ветропарка в Лиозненском районе Витебской области выступит турецкая компания «Гюриш».
В установленном порядке договор был согласован с Минприроды.
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