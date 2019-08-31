Александр Лукашенко потребовал обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах. Требование прозвучало во время посещения минской средней школы-новостройки № 93, где был поднят вопрос разницы в подходах к обеспечению питанием учеников.

Стоимость питания детей в школах оплачивают родители. Однако для некоторых категорий учащихся, в том числе детей из многодетных семей, расходы на питание компенсирует государство, то есть для семей оно бесплатное. Ограничение в стоимости такого питания приводит к разнице в выборе блюд и рациона, и дети получают иное питание, нежели их одноклассники.

"Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях!", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.