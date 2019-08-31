ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ С 3 СЕНТЯБРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВАЛЮТНЫХ ВКЛАДОВ

14:05 02.09.2019 ОАО «Белинвестбанк» с 3 сентября приостанавливает (прекращает) прием дополнительных денежных средств (пополнение) некоторых банковских вкладов для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись депозитов в долларах США и евро, которые были открыты в период с 29 октября 2018 года по 2 сентября 2019 года. Речь идет о следующих депозитах: срочный безотзывный банковский вклад «Личный выбор»; срочный безотзывный банковский вклад «Наша поддержка»; срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Живые деньги»; срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Наша поддержка».