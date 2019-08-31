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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ С 3 СЕНТЯБРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВАЛЮТНЫХ ВКЛАДОВ
14:05 02.09.2019
ОАО «Белинвестбанк» с 3 сентября приостанавливает (прекращает) прием дополнительных денежных средств (пополнение) некоторых банковских вкладов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись депозитов в долларах США и евро, которые были открыты в период с 29 октября 2018 года по 2 сентября 2019 года.
Речь идет о следующих депозитах: срочный безотзывный банковский вклад «Личный выбор»; срочный безотзывный банковский вклад «Наша поддержка»; срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Живые деньги»; срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Наша поддержка».
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