Комитет государственного контроля Минской области в настоящее время изучает эффективность работы диспетчерских служб районных предприятий ЖКХ и предлагает жителям столичного региона ответить на вопросы по этой проблематике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, цель опроса – узнать мнение граждан насчет оперативности реагирования коммунальных служб на заявки и претензии населения.

Посетителям сайта Комитета госконтроля предлагается ответить на 13 вопросов, в том числе о том, возникали ли трудности при дозвоне в диспетчерскую службу ЖКХ; как долго пришлось ожидать выполнения заявки; какова оценка работы диспетчерской службы ЖКХ; целесообразно ли создание единого областного контакт-центра ЖКХ для приема заявок (претензий) от населения и осуществления контроля за их выполнением.

Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля со 2 сентября по 2 октября текущего года.