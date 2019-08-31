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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРОВОДИТ ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ О РАБОТЕ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ЖКХ
13:49 02.09.2019
Комитет государственного контроля Минской области в настоящее время изучает эффективность работы диспетчерских служб районных предприятий ЖКХ и предлагает жителям столичного региона ответить на вопросы по этой проблематике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, цель опроса – узнать мнение граждан насчет оперативности реагирования коммунальных служб на заявки и претензии населения.
Посетителям сайта Комитета госконтроля предлагается ответить на 13 вопросов, в том числе о том, возникали ли трудности при дозвоне в диспетчерскую службу ЖКХ; как долго пришлось ожидать выполнения заявки; какова оценка работы диспетчерской службы ЖКХ; целесообразно ли создание единого областного контакт-центра ЖКХ для приема заявок (претензий) от населения и осуществления контроля за их выполнением.
Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля со 2 сентября по 2 октября текущего года.
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