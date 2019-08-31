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ЭКОНОМИКА РБ


СТОЛИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В СЕНТЯБРЕ
13:35 02.09.2019

Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в сентябре 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки составят:

ОАО «ЦУМ Минск»:

5, 7, 12, 14 сентября – 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

19, 21, 26, 28 сентября – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

до 15 сентября – до 50% на школьный ассортимент.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник сентября – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

каждый вторник сентября – 25% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);

каждый четверг сентября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);

каждую субботу сентября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»).

Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу сентября – 27% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

с понедельника по среду – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

весь сентябрь – 40% на отдельный ассортимент школьно-письменных и канцелярских товаров;

до 10 сентября – до 60% на школьный ассортимент (одежда, обувь, рюкзаки).

Для держателей дисконтных карт: с четверга по воскресенье – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

1, 2, 3, 4 сентября – 30% на непродовольственные товары;

каждый вторник, среду, субботу и воскресенье сентября – 27% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу сентября – 30% на непродовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

каждую среду, пятницу и субботу сентября – 25% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник сентября – 28% на непродовольственные товары.

КУП «Торговый центр «Радзивилловский»:

с 4 по 17 сентября – до 50% на 200 наименований товаров;

29, 30 сентября - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.

Магазины Торгового центра «Столица» 14, 15 сентября предложат скидки до 50%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 сентября – 20%;

с 1 по 30 сентября – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

каждую среду сентября – 15%;

с 1 по 30 сентября – до 30% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу сентября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь сентябрь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

5, 19 сентября – 17% на весь ассортимент;

12 и 26 сентября – 20% на весь ассортимент;

с 1 по 30 сентября - до 30% на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь сентябрь – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):

4, 11, 18, 25 сентября – 22%;

13, 14 сентября – 30% к Дню города (на отдельные группы товаров).

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг сентября – 15%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу сентября – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 30 сентября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

каждый четверг сентября – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);

24 сентября – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4): весь сентябрь – от 20 до 50% на отдельные группы товаров.

ЗАО «РИГОНДА-КОММЕРС» (ул. Богдановича, 62): для держателей дисконтных карт: каждую среду и пятницу – 20% на все товары (кроме памперсов и детского питания).
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