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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В СЕНТЯБРЕ
13:35 02.09.2019
Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в сентябре 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки составят:
ОАО «ЦУМ Минск»:
5, 7, 12, 14 сентября – 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
19, 21, 26, 28 сентября – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
до 15 сентября – до 50% на школьный ассортимент.
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник сентября – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).
ОАО «ГУМ»:
каждый вторник сентября – 25% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);
каждый четверг сентября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);
каждую субботу сентября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»).
Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу сентября – 27% в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП «Универмаг Беларусь»:
с понедельника по среду – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
весь сентябрь – 40% на отдельный ассортимент школьно-письменных и канцелярских товаров;
до 10 сентября – до 60% на школьный ассортимент (одежда, обувь, рюкзаки).
Для держателей дисконтных карт: с четверга по воскресенье – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
КУП «Торговый дом «На Немиге»:
1, 2, 3, 4 сентября – 30% на непродовольственные товары;
каждый вторник, среду, субботу и воскресенье сентября – 27% на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу сентября – 30% на непродовольственные товары.
УП «Кирмаш»:
каждую среду, пятницу и субботу сентября – 25% на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник сентября – 28% на непродовольственные товары.
КУП «Торговый центр «Радзивилловский»:
с 4 по 17 сентября – до 50% на 200 наименований товаров;
29, 30 сентября - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.
Магазины Торгового центра «Столица» 14, 15 сентября предложат скидки до 50%.
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 сентября – 20%;
с 1 по 30 сентября – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
каждую среду сентября – 15%;
с 1 по 30 сентября – до 30% на отдельные группы товаров.
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу сентября – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь сентябрь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
5, 19 сентября – 17% на весь ассортимент;
12 и 26 сентября – 20% на весь ассортимент;
с 1 по 30 сентября - до 30% на отдельные группы товаров.
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь сентябрь – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):
4, 11, 18, 25 сентября – 22%;
13, 14 сентября – 30% к Дню города (на отдельные группы товаров).
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг сентября – 15%.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу сентября – 20%.
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 30 сентября – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
каждый четверг сентября – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
24 сентября – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4): весь сентябрь – от 20 до 50% на отдельные группы товаров.
ЗАО «РИГОНДА-КОММЕРС» (ул. Богдановича, 62): для держателей дисконтных карт: каждую среду и пятницу – 20% на все товары (кроме памперсов и детского питания).
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