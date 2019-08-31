ЭКОНОМИКА РБ

СТОЛИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В СЕНТЯБРЕ

13:35 02.09.2019 Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в сентябре 2019 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки составят: ОАО «ЦУМ Минск»: 5, 7, 12, 14 сентября – 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары; 19, 21, 26, 28 сентября – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары; до 15 сентября – до 50% на школьный ассортимент. Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник сентября – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»). ОАО «ГУМ»: каждый вторник сентября – 25% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»); каждый четверг сентября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»); каждую субботу сентября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»). Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу сентября – 27% в секциях непродовольственных товаров. ТКУП «Универмаг Беларусь»: с понедельника по среду – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары; весь сентябрь – 40% на отдельный ассортимент школьно-письменных и канцелярских товаров; до 10 сентября – до 60% на школьный ассортимент (одежда, обувь, рюкзаки). Для держателей дисконтных карт: с четверга по воскресенье – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары. КУП «Торговый дом «На Немиге»: 1, 2, 3, 4 сентября – 30% на непродовольственные товары; каждый вторник, среду, субботу и воскресенье сентября – 27% на непродовольственные товары. Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу сентября – 30% на непродовольственные товары. УП «Кирмаш»: каждую среду, пятницу и субботу сентября – 25% на непродовольственные товары. Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник сентября – 28% на непродовольственные товары. КУП «Торговый центр «Радзивилловский»: с 4 по 17 сентября – до 50% на 200 наименований товаров; 29, 30 сентября - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары. Магазины Торгового центра «Столица» 14, 15 сентября предложат скидки до 50%. ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35): 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 сентября – 20%; с 1 по 30 сентября – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб. ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26): каждую среду сентября – 15%; с 1 по 30 сентября – до 30% на отдельные группы товаров. ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу сентября – 15% на отдельные группы товаров. ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь сентябрь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров. ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1): 5, 19 сентября – 17% на весь ассортимент; 12 и 26 сентября – 20% на весь ассортимент; с 1 по 30 сентября - до 30% на отдельные группы товаров. ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь сентябрь – от 30 до 70% на отдельные группы товаров. ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): 4, 11, 18, 25 сентября – 22%; 13, 14 сентября – 30% к Дню города (на отдельные группы товаров). ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг сентября – 15%. ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу сентября – 20%. ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 30 сентября – 15% на отдельные группы товаров. ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30): каждый четверг сентября – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров); 24 сентября – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров). ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4): весь сентябрь – от 20 до 50% на отдельные группы товаров. ЗАО «РИГОНДА-КОММЕРС» (ул. Богдановича, 62): для держателей дисконтных карт: каждую среду и пятницу – 20% на все товары (кроме памперсов и детского питания).