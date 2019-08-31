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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 10,6%
13:20 02.09.2019

За первое полугодие 2019 год в Витебской области 27,2% организаций являлись плательщиками налога на прибыль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, суммы налога на прибыль, поступившие в бюджет по результатам их хозяйственной деятельности, выросли по сравнению с соответствующим периодом на 23,9 млн рублей, или в 1,5 раза.

Количество убыточных организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 78, или на 10,6%.
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